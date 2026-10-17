أولساك: خسرنا بخطأ دفاعي

دافع الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن قراراته خلال مباراة الاتفاق، السبت، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، مرجعًا الخسارة بـ 0ـ1 إلى خطأ دفاعي.

وتحدَّث أولكساك في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة بدلًا عن مواطنه كريستوفر جالتييه الموقوف ثلاثة لقاءاتٍ بقرارٍ انضباطي.

وقال مساعد مدرب نيوم: «خضنا مباراةً صعبةً، انتهت بخسارتنا. ما يحزنني، هو عدم قدرتنا على التسجيل. صحيحٌ أننا لم نصنع فرصًا كثيرةً، لكنْ سنحت لنا بعض الفرص التي لم نستغلها بالشكل المطلوب».

وأضاف أولكساك: «شاهدنا جودةً عاليةً من اللاعبين أمام فريقٍ يمتلك منظومةً دفاعيةً جيدةً. أنا نادمٌ على عدم استغلال الفرص التي أتيحت لنا».

واختتم مساعد المدرب الفرنسي حديثه بالقول: «سنراجع أخطاءنا، وسنعمل على تصحيحها خلال الفترة المقبلة. لا أعتقد أن تأخُّري في إجراء التبديلات كان سببًا في الخسارة، فهي تعود إلى خطأ دفاعي».