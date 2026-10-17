3 سعوديات في كأس «بيلي جين كينج»

تشارك ثلاث لاعباتٍ سعوديات في بطولة كأس «بيلي جين كينج» للتنس للسيدات 2026، المقرَّرة في مدينة دا نانج الفيتنامية، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وذكر الاتحاد السعودي للتنس عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن اللاعبات المشاركات في البطولة هن يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين، متمنيًا لهن التوفيق في تمثيل السعودية خلال المنافسات.

وتأتي مشاركة اللاعبات الثلاث ضمن الحضور السعودي في منافسات التنس الدولية للسيدات، التي تشهد مشاركة منتخباتٍ من دولٍ مختلفة.