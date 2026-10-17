الانتصار الأول

سجَّل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتصاره الأول على نيوم في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين بعدما كسبه 1ـ0، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك ضمن منافسات الجولة التاسعة تصوير: عدنان مهدلي