المرة الثانية.. برقاوي ينتزع برونزية العالم للكاراتيه

انتزع السعودي بدر برقاوي، لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، الميدالية البرونزية في منافسات القتال لوزن تحت 76 كجم، ضمن بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، التي تستضيفها مدينة بيلسكو بياوا البولندية.

وجاء تتويج برقاوي بالميدالية البرونزية بعد فوزه على منافسه المصري بنتيجة 1ـ0، وفقًا لما أعلنه الاتحاد السعودي للكاراتيه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، السبت.

وسبق لبرقاوي أن أحرز برونزية بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا عام 2024 في مدينة فينيسيا الإيطالية، بعد فوزه على المصري جاد علاء الدين بنتيجة 6ـ2، ضمن منافسات وزن تحت 70 كجم، ليكرر حضوره على منصة التتويج العالمية.