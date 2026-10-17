ألونسو: إصابة مارتينيز ارتجاج في المخ

كشف الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، عن أن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس المرمى، أصيب بارتجاجٍ في المخ عقب تصادمه مع جاراد برانثويت، لاعب إيفرتون، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونُقِل الحارس الدولي إلى المستشفى لإجراء فحوصاتٍ وقائيةٍ بعد إصابته في الدقيقة 76 من المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين للبرتغالي بيدرو نيتو.

واصطدم الأرجنتيني ببرانثويت عندما أرسل كيرنان ديوسبري هول، لاعب إيفرتون، ركلةً حرَّةً داخل المنطقة. ونهض المدافع على قدميه بعد تلقي العلاج، لكنَّ إيميليانو احتاج إلى تدخل المسعفين.

وثبَّت المسعفون الحارس، البالغ 34 عامًا، على محفَّةٍ، ونُقل خارج الملعب قبل أن يتوجَّه إلى المستشفى.

وقال ألونسو عقب المباراة: «إيميليانو أصيب بارتجاجٍ في المخ، ولا أعلم أكثر من ذلك. شاهدت لقطةً واحدةً فقط للحادث، لذا علينا الانتظار. ما نعرفه أنه غادر الملعب وهو في كامل وعيه، والآن هو في المستشفى يجري فحوصاتٍ وقائيةً. علينا الانتظار، ونأمل ألَّا تكون الإصابة خطيرةً».

وأجبرت إصابة مارتينيز المدرب ألونسو على منح مايك بندرز مشاركته الأولى في الدوري الممتاز، وأسهم الحارس، البالغ 21 عامًا، في خروج تشيلسي بشباكٍ نظيفةٍ في الدوري للمرة الأولى منذ يناير.

وقد يضطر بندرز، وهو حارسٌ في منتخب بلجيكا للشباب، للمشاركة في الفترة المقبلة بسبب إجراءات التعامل مع الارتجاج التي تمنع مارتينيز من العودة إلى التدريبات على الفور.