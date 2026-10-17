إنتر يقلبها على بولونيا.. وفينيسيا يسقط نابولي بعد 84 عاما

حوَّل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم، حامل اللقب، تخلُّفه أمام مضيفه بولونيا إلى فوزٍ 3ـ1، فيما سقط نابولي 0ـ1 أمام فينيسيا للمرَّة الأولى منذ 84 عامًا، السبت، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

وفي المباراة الأولى، دخل إنتر المواجهة على خلفية سقوطه المؤلم على ملعبه، منتصف الأسبوع، أمام بروج البلجيكي 3ـ4 ضمن منافسات المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا بعد خسارةٍ أولى أيضًا افتتاحًا أمام ريال مدريد الإسباني «1ـ2».

ووجد الفريق نفسه متخلِّفًا أمام بولونيا منذ الدقيقة 10 بهدف توماسو بوبيجا بعد تمريرةٍ من الإسباني خوان ميراندا، لكنَّه دخل استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من مضيفه بفضل الفرنسي ماركوس تورام الذي أدرك التعادل بكرةٍ رأسيةٍ مُحكمةٍ إثر عرضيةٍ من نيكولو باريلا «44».

ومن لمسته الأولى عقب ثوانٍ على دخوله بدلًا من فيديريكو ديماركو، نجح البرازيلي كارلوس أوجوستو في تسجيل هدف التقدم لإنتر بعد أن وصلته الكرة على القائم الأيمن بتمريرةٍ عرضيةٍ من البولندي بيوتر جيلينسكي «69».

وتحوَّل أوجوستو إلى ممرِّرٍ للهدف الثالث الذي سجله البديل الآخر الإيفواري أنج يوان بوني «83» حاسمًا النقاط الثلاث التي رفعت رصيد فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو إلى 19 نقطةً في الصدارة بفارق ثلاث نقاطٍ عن لاتسيو، الذي سينزل في ضيافة يوفنتوس، الأحد.

وفي المباراة الثانية، مُني نابولي بخسارته الأولى في الدوري أمام مضيفه فينيسيا منذ عام 1942 بعد أن عجز عن زيارة شباك الحارس الصربي فيليب ستانكوفيتش، الذي لعب الدور الرئيس في منح فريقه الانتصار الأول.

ودخل نابولي مواجهته الـ 17 مع مضيفه على صعيد دوري الأضواء على خلفية سقوطه في إسبانيا أمام فياريال 1ـ3 ضمن دوري أبطال أوروبا.

وبدا فريق المدرب ماسيميليانو أليجري عازمًا على التعويض، لكنَّه اصطدم بتألُّقٍ الحارس ستانكوفيتش.

وكان الصربي النجم الأبرز في اللقاء إلى جانب النيجيري أكور أدامز، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 بعد أن تحوَّلت تسديدته من الكوسوفي أمير رحماني، وخدعت الحارس أليكس ميريت، إذ لم يكتفِ بصد المحاولات الكثيرة من اللعب المفتوح، بل وحرم أيضًا النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين من إدراك التعادل بصده ركلة جزاءٍ، نفذها نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق في الدقيقة 68.

وبذلك، تعرَّض نابولي لهزيمته الثالثة في 17 مواجهةً أمام فينيسيا في الدوري مقابل سبعة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات.

وهذه الخسارة الثالثة للفريق في الدوري الموسم الجاري، ليتجمَّد رصيده عند عشر نقاطٍ في المركز التاسع، فيما حصل مضيفه على نقاطه الأولى بقيادة دافيدي نيكولا، مدربه الجديد.