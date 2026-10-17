أتلتيكو يعود بنقاط إسبانيول

وقع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم على انتصاره السادس تواليًا الموسم الجاري، بعد تغلبه بهدف دون رد على مضيفه إسبانيول، السبت، لحساب الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

ويدين الفريق المدريدي بفوزه إلى البديل الدولي الإسباني أليكس باينا لاعب الوسط، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويضيق الخناق على برشلونة بعدما قلص الفارق معه إلى نقطتين، قبل مباراته السبت أمام ريال بيتيس صاحب الـ 19 نقطة.

وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة وصلت إلى البديل الآخر الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي لعبها بدوره نحو باينا، فسددها من على مشارف منطقة الجزاء قوية في المرمى، ليمنح فريقه الفوز السادس تواليًا لأتلتيكو في مختلف المسابقات، والأول في أربع مباريات خارج ملعبه.

في المقابل، تلقى الفريق الكاتالوني خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات، وتجمّد رصيده عند ثماني نقاط.