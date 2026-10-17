الصفا ينفرد بصدارة ممتاز شباب اليد

انفرد فريق الصفا بصدارة الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب 2026ـ2027، بعدما واصل انتصاراته وحقق فوزه الرابع على التوالي، عقب تغلبه على مضر بنتيجة «32ـ21»، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي.

وشهدت الجولة فوز النور على الخليج بنتيجة «33ـ20»، والاتفاق على القارة «38ـ23»، والفتح على الروضة «40ـ34»، فيما تغلب الابتسام على الهدى «28ـ25»، وتأجلت مواجهتا السلام مع العربي، والشباب مع الخويلدية.

وبهذه النتائج، رفع الصفا رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، يليه النور ومضر في المركزين الثاني والثالث بست نقاط لكل منهما، ثم الاتفاق رابعًا بخمس نقاط.

وتساوت فرق السلام والشباب والخليج والترجي والهدى والابتسام برصيد أربع نقاط لكل فريق، في المراكز من الخامس إلى العاشر، فيما حلَّ الفتح في المركز الـ11 بنقطتين، والخويلدية في المركز الـ12 بنقطة واحدة، بينما بقيت فرق القارة والعربي والروضة دون نقاط.