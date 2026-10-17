سيدات الاتحاد يكسبن الحجاز بخماسية

تخطى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الحجاز 5ـ1، السبت، على الملعب الرديف بنادي الاتحاد في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد السعودي، ليحجز مقعده في الدور المقبل.

وافتتحت ريم المبارك التسجيل للاتحاد عند الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك رمال العبودي التعادل للحجاز عند الدقيقة «16».

ولم يستمر التعادل طويلًا، إذ أعادت لمار بالخضر التقدم للاتحاد عند الدقيقة «26»، قبل أن تفرض ليثا جوميز حضورها بتسجيل هدفين متتاليين عند الدقيقتين «42 و45»، لينهي الفريق الجداوي الشوط الأول متقدمًا 4ـ1.

وفي الشوط الثاني، أضافت رتاج البيشي الهدف الخامس عند الدقيقة «67»، موسعة الفارق ومؤكدة عبور الاتحاد إلى الدور التالي.

وجاء انتصار الاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 التي شهدت أيضًا تأهل الترجي بعد فوزه على شعلة الشرقية 5ـ0، والأهلي عقب تجاوزه القنفذة 7ـ1، فيما تغلب نيوم على نجمة جدة 10ـ2.