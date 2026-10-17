باريس يتصدر بثلاثية ستراسبورج

فاز فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم على مضيفه ستراسبورج 3ـ1، السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي بعد مباراةٍ شهدت تغييراتٍ كبيرةً في تشكيلة حامل اللقب، كادت أن تؤدي إلى خسارته.

وفرض ستراسبورج أفضليته بالشوط الأول، وتقدَّم بهدفٍ، سجله جيو رينا عند الدقيقة 17 بعد أن استغل مساحةً داخل منطقة الجزاء، وسدَّد كرةً، ارتطمت بلوكاس هيرنانديز، وخدعت الروسي ماتفي سافونوف، حارس المرمى، قبل أن تستقرَّ في الشباك عند القائم القريب.

وفي الشوط الثاني، حصل باريس على ركلة جزاءٍ قبل 20 دقيقةً من النهاية إثر لمسة يدٍ على بابي ديمبا ديوب، لكنَّ الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي سدَّد الكرة إلى خارج القائم الأيسر.

وعاد باريس بقوةٍ، ليدرك التعادل عبر إيليا زابارني «77» قبل أن يعوِّض ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية، إخفاقه بتسجيل هدف التقدم «85»، ثم أضاف ديزيري دوي الثالث «90+5».

وبهذا الفوز اعتلى باريس الصدارة برصيد 14 نقطةً من سبع مبارياتٍ، متفوقًا بفارق الأهداف على موناكو «الثاني» قبل مباراته أمام لوريان، الأحد. في المقابل، بقي ستراسبورج في المركز الـ 12 بسبع نقاط.

وأجرى لويس إنريكي ثمانية تغييراتٍ على التشكيلة التي تغلَّبت على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قبل أيامٍ، ولم يحتفظ بمكانه في التشكيل الأساسي سوى ماتفي سافونوف، ووارن زاير إيمري، وماجنيس أكليوش.