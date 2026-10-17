ثنائية تقلب خسارة الأهلي إلى انتصار

سجَّل فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم هدفين خلال الشوط الثاني، قلبَ بهما تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ بـ 2ـ1 على ​مضيفه كيتارا الأوغندي، السبت، في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدَّم كيتارا في الدقيقة 30 عندما وضع جدافي وهاب الكرة في الشباك من مسافةٍ قريبةٍ، مستغلًا تمريرةً عرضيةً منخفضةً من الجانب الأيسر.

وأدرك عمر الساعي التعادل للأهلي في الدقيقة 67 بتسديدةٍ ‌منخفضةٍ من داخل منطقة ‌الجزاء، مرَّت من ​بين ‌قدمَي ⁠الحارس بعد ​تلقيه تمريرةً عرضيةً من مروان عطية.

وقبل عشر دقائق على النهاية، حصل الأهلي على ركلة جزاءٍ إثر تعرُّض لاعبه أكرم توفيق للعرقلة داخل المنطقة. وانبرى أحمد سيد «زيزو» للركلة، وأحرز منها هدف الفوز.

ويكفي الأهلي الفوز بأي نتيجةٍ، أو التعادل في لقاء ⁠الإياب على ملعبه، 25 أكتوبر الجاري، للمرور إلى دور الـ 16 من البطولة، التي يخوضها بسبب احتلاله المركز الثالث في دوري بلاده.