دورتموند يتعثر.. وبايرن يخطف الصدارة

أهدر فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم النقاط مجدَّدًا بتعادله السلبي مع مضيفه هيرتا برلين، السبت، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني، ما سمح لبايرن ميونيخ بالتصدُّر بعد حسم مواجهته مع لايبزيج بفوزٍ ساحقٍ 6ـ1.

ودخل دورتموند اللقاء على خلفية تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه فيردر بريمن 2ـ2 بعد تقدُّمه 2ـ0 في الدقائق العشر الأخيرة، ثم سقوطه في دوري الأبطال على أرض بودو جليمت النرويجي 0ـ1.

وكان، السبت، أمام فرصة معادلة أفضل بداية موسمٍ في تاريخه لو وصل إلى النقطة الـ 16 من مبارياته الست الأولى، لكنَّه لم يستغل الأفضلية الميدانية في لقاءٍ لم يشهد سوى عددٍ قليلٍ من التسديدات بين الخشبات الثلاث «اثنتان لدورتموند وواحدة لهيرتا»، واكتفى بنقطةٍ بعد التعادل الثاني تواليًا.

وبانتظار مباراة فرايبورج «13 نقطةً» مع مضيفه باير ليفركوزن، الأحد، تقدَّم بايرن ميونيخ إلى الصدارة بـ 14 نقطةً، بفارق الأهداف أمام دورتموند، بفوزه الساحق على ضيفه القوي لايبزيج 6ـ1 عقب تعادلين مخيبين في المرحلة الماضية مع أوجسبورج 2ـ2، ثم في منتصف الأسبوع مع فيكينج النرويجي 3ـ3 في دوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهةٍ بين فريقين يقارعان على الصدارة، ضرب بايرن باكرًا عندما توغل جوشوا كيميش قبل أن يمرِّر الكرة بينيةً إلى لويس دياز الذي أودعها الشباك «12».

ولم ينتظر بايرن طويلًا لإضافة الثاني عندما لعب هاري كين تمريرةً رائعةً لدياز الذي توغل وسط دفاع الضيوف، ومرَّر الكرة إلى ألكسندر بافلوفيتش الذي أطلقها قويةً في الشباك «26».

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثالث من تسديدةٍ محكمةٍ من مشارف منطقة الجزاء نحو الشباك «34»، وأحرز دياز الرابع لبايرن والثاني له مع بداية الشوط الثاني «47»، ثم سجل كين الخامس في اللقاء «53»، وأكمل دياز ثلاثيته في الدقيقة 69، قبل أن يقلِّص الصربي أندريا ماكسيموفيتش الفارق للايبزيج «90+1».