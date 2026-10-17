تأهب أهلاوي

رفع فريق الأهلي الأول لكرة القدم درجة تحضيراته، السبت، تأهبًا لمواجهة الفيحاء الإثنين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي. (المركز الإعلامي ـ الأهلي)