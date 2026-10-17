هدفان يفصلان حمد الله عن السومة

قطع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، خطوةً جديدةً نحو معادلة رصيد السوري عمر السومة، الهدَّاف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلَّص الفارق بينهما إلى هدفين بهزِّه شباك الدرعية، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وحوَّل حمد الله عرضيةً، أرسلها زميله محمد الكويكبي، الجناح الأيمن، برأسيةٍ إلى داخل شباك الدرعية في الدقيقة 65 من المباراة.

وبهذه الرأسية وصل المغربي إلى هدفه الـ 159 في بطولة دوري المحترفين، ليدنو أكثر من رقم السومة، صاحب الـ 161 هدفًا.

وسجَّل المهاجم هدفه الثالث في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي التي يظهر فيها بقميص التعاون.

ويخوض حمد الله موسمه التاسع في دوري المحترفين، والأول برفقة التعاون، بعدما سبق له تمثيل النصر والاتحاد والشباب.

وأحرز المغربي 77 هدفًا للنصر، و52 للاتحاد، و27 للشباب في بطولة الدوري، قبل إضافة أهدافه الثلاثة مع التعاون إلى رصيده الإجمالي.

ويملك حمد الله فرصة اللحاق بالسومة، وكسر رقمه بعدما رحل السوري عن «روشن» بنهاية الموسم الماضي عائدًا إلى بلاده عبر بوَّابة فريق الوحدة.