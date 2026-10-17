الشمال يحتفي بمحرز.. ويتعادل

حسم التعادل السلبي المواجهة بين فريق لوسيل الأول لكرة القدم وضيفه الشمال، في مباراةٍ كانت إثارتها الكبرى قبل صافرة البداية ​ضمن منافسات الدوري القطري للمحترفين، إذ قدَّم الفريق الزائر لاعبه الجديد رياض محرز للجماهير، السبت.

ولم تشهد المباراة أي فرصٍ خطيرةٍ من الفريقين، لتنتهي كما بدأت، لكنَّ الجزائري محرز، لاعب الأهلي السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق، خطف الأضواء في لحظة تقديمه قبل انطلاقها وسط ‌عاصفةٍ من ‌الترحيب، واكتمل المشهد بتوزيع ​قمصانه ‌على المدرَّجات، ⁠لتطغى ​احتفالية تقديم ⁠بطل أوروبا وآسيا والدوري الإنجليزي الممتاز على صخب المواجهة.

ومع مشاركته من مقاعد البدلاء في الدقيقة 63، نال محرز شارة القيادة، لكنَّه لم يستطع مساعدة الشمال على تحقيق الفوز.

ولدى الشمال تسع نقاطٍ في ⁠المركز الخامس، ويتقدَّم بفارق ثلاث نقاطٍ على ‌لوسيل «التاسع».

وفي مواجهةٍ ‌أخرى، فرَّط فريق قطر ​في تقدمه بهدفين، ‌ليتعادل 2ـ2 مع مضيفه السيلية.

وأرسل سعيد براهيمي تمريرةً ‌عرضيةً من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ قرب منطقة الجزاء، افتتح بها نيال ماسون التسجيل بضربة رأسٍ رائعةٍ، باغتت الحارس، وسكنت الشباك في الدقيقة ‌34.

وعمَّق جواو بيدرو جراح صاحب الأرض بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة ⁠51 بتسديدةٍ متقنةٍ من ركلةٍ حرةٍ.

وبدأت انتفاضة السيلية المتأخرة بفضل يونس بلهندة الذي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82 من ركلةٍ حرةٍ، استقرَّت في الزاوية اليسرى العليا لحارس المرمى.

وأدرك خوسيلو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحصد السيلية، متذيل الترتيب، نقطته الأولى في الدوري ​بعد ست مبارياتٍ.

ولدى ​قطر ثلاث نقاطٍ في المركز الـ 11 وقبل الأخير.