بعد 58 عاما.. برشلونة يعادل رقم الريال بخماسية

عادل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم الرقم التاريخي لريال مدريد لأفضل بداية بالدوري، والصامد لـ 58 عامًا، بتسجيله الفوز التاسع على التوالي، السبت، على مضيفه ريال بيتيس 5ـ2، لحساب الجولة التاسعة.

وكان الريال سجَّل البداية الأفضل 16 نوفمبر 1968 أمام ضيفه برشلونة عندما فاز عليه بهدفين نظيفين، قبل أن تتوقف بالتعادل السلبي مع بونتيفيدرا، وتُوِّج الفريق باللقب لاحقًا. وبإمكان الفريق الكاتالوني الانفراد بالرقم في حال فوزه بالكلاسيكو بالجولة العاشرة 25 أكتوبر الجاري.

كما كتب الألماني هانزي فليك اسمه في صفحات تاريخ برشلونة بعد أن أصبح صاحب الانطلاقة الأفضل متجاوزًا الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو بثمانية انتصارات في موسم 2013ـ2014.

وعلى ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، وبعد عشر دقائق من صافرة البداية، افتتح الجناح الدولي الإسباني يامين يامال التسجيل لبرشلونة بتسديدة من على مشارف المنطقة، مسجلًا هدفه الثامن في الدوري الموسم الجاري.

وبات يامال أول لاعب إسباني يسجّل هذا العدد من الأهداف في المباريات التسع الأولى من الموسم منذ دييجو كوستا مع أتلتيكو مدريد موسم 2013ـ2014 بحسب «أوبتا».

كما أصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري منذ موسم 2023ـ2024، بواقع 10 أهداف، خلف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بهدف.

ولم ينتظر بيتيس سوى 17 دقيقة لإدراك التعادل بواسطة فالنتين جوميز برأسية مستغلًا عرضية بابلو فورنال.

لكن الدولي رودري، لاعب الوسط، وضع حامل لقب الموسمين الماضيين في المقدمة من كرة رأسية من ركنية نفذها فيرمين لوبيز «41»، وهو أول أهدافه مع الفريق بعد انتقاله إليه من مانشستر سيتي في أغسطس.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR هدفًا للأرجنتيني جيوفاني دي سيلسو بتصويبة على الطائر من خارج المنطقة «43»، بسبب وجود لمسة يد على الكولومبي كوتشو هرنانديز قبل الهدف بنحو 18 ثانية.

في الشوط الثاني، عزَّز برشلونة تقدمه عبر البرازيلي جابرييل خيسوس بلمسة سهلة في المرمى الخالي بعد خروج الحارس ألفارو فاليس لاعتراض تمريرة يامال «51».

وهذا هو ثالث أهداف خيسوس في 5 مباريات مع برشلونة بمختلف المسابقات بعد وصوله في أغسطس من أرسنال الإنجليزي.

ولم تدم فرحة برشلونة طويلًا إذ زار شباكه المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي، خريج أكاديميته بثاني أهداف فريقه «53»، بعد انطلاقة سريعة وتمريرة طويلة من لو سيلسو وضعته في مواجهة الحارس خوان جارسيا.

وبعد دقيقة، طُرد الأوروجوياني فاكوندو بيرنال بعدما نطح برأسه يامال، الذي تلقى بدوره بطاقة صفراء «54».

واستغلَّ برشلونة نقص العدد وسجَّل الرابع بواسطة المدافع إيريك جارسيا «62»، قبل أن يختتم داني أولمو المهرجان التهديفي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء «81».

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد الثاني، بينما تجمد بيتيس بالمركز الثالث والمهدد من ريال مدريد في حال فوزه الأحد على ضيفه إشبيلية.