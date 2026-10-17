متى يصبح التغيير خروجا عن الهوية؟

الجزء الأول: ما الذي يتغير في طريقة اللعب؟

تتنوع طرق اللعب في الدوري السعودي هذا الموسم، وتتغير أحيانًا خلال المباراة الواحدة، تبعًا لقرارات المدربين وخصائص اللاعبين وطبيعة المنافسة. لكن هذه التحولات تطرح سؤالًا فنيًا مهمًا: متى يكون تغيير طريقة اللعب استجابة لمتطلبات المباراة، ومتى يصبح تحولًا في هوية الفريق؟.

تكتسب هذه القضية أهميتها من العوامل التي تؤثر في أداء الأندية خلال الموسم، فتغيير المدرب قد يحمل فلسفة مختلفة، والتعاقد مع لاعبين جدد قد يفرض إعادة توزيع الأدوار، بينما تدفع الإصابات وغياب العناصر المؤثرة إلى تعديل التنظيم. وقد تتطلب مواجهة منافس يعتمد على الضغط العالي حلولاً تختلف عن مواجهة فريق يدافع في مناطق متأخرة.

وهنا تظهر العلاقة بين هوية الفريق وطريقة لعبه. فالهوية الفنية تعبر عن المبادئ التي تحكم السلوك الجماعي، مثل بناء الهجمات، وتنظيم الضغط، والتحكم في المساحات، والتعامل مع التحولات. أما التشكيل التكتيكي فهو إحدى الوسائل المستخدمة لتنفيذ هذه المبادئ.

وقد يبدأ فريق بطريقة 4-3-3، ثم يغير توزيع لاعبيه أثناء الاستحواذ لتوفير تفوق عددي في وسط الملعب، أو ينتقل إلى دفاع أكثر تحفظًا لحماية تقدمه. مثل هذه التعديلات قد تعزز هوية الفريق عندما تخدم مبادئه وتستثمر خصائص لاعبيه.

لكن القضية تصبح أكثر تعقيدًا عندما يؤدي تغيير المدرب أو نوعية اللاعبين إلى تعديل المبادئ الأساسية نفسها، فتتغير طريقة بناء الهجمات، وتوقيت الضغط، والعلاقات الجماعية بين الخطوط. وهنا ينبغي تقييم ما إذا كان الفريق يطور هويته أم يتجه نحو نموذج لعب مختلف.

ويقدم الهلال والنصر هذا الموسم حالتين جديرتين بالدراسة، الأولى تتعلق بتطور الخيارات الفنية لإنزاجي داخل مشروع مستمر، والثانية بتأثير تغيير المدرب وانتقال النصر إلى فلسفة بوستيكوجلو.

فالسؤال الذي سنبحث عنه من خلال التجربتين هو: هل يكشف تغيير طريقة اللعب عن مرونة فنية تحافظ على هوية الفريق، أم عن تحول في المبادئ التي تحدد شخصيته داخل الملعب؟.