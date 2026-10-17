تعادل الدرعية يستحضر رقم التعاون الأسوأ

خيَّم التعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1 على مواجهة فريق الدرعية الأول لكرة القدم وضيفه التعاون، السبت، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، ليؤجِّل «سكري القصيم» انتصاره الأول في البطولة، معادلًا رقمه السلبي المسجَّل قبل خمسة مواسم.

وعلى ملعب «الأول بارك» في الرياض، تقدَّم الدرعية، صاحب الضيافة، بهدفٍ سجَّله الجناح السنغالي كلايتون دياندي في الدقيقة 50.

وأدرك المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون، التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 65، وبعده لم تهتز الشباك مجدَّدًا حتى نهاية اللقاء.

وأهدر الدرعية فرصة خطف هدف الفوز في الدقيقة 79 بعدما أضاع مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز ركلة جزاء، بتسديدها في القائم.

وواصل التعاون عجزه عن الفوز حتى الجولة التاسعة، مكرِّرًا أطول فترة انتظارٍ لتحقيق باكورة انتصاراته في دوري المحترفين، التي سجَّلها موسم 2021ـ2022.

واستهلَّ التعاون ذلك الموسم بأربعة تعادلاتٍ، وخمس هزائم في الجولات التسع الأولى، وهو ما طابقه مجدَّدًا عبر انطلاقته الحالية.

وأنهى ذلك الموسم في المركز الـ 12 من أصل 16 فريقًا، بفارق نقطةٍ واحدةٍ فقط عن أقرب الهابطين.

من جهته، وصل الدرعية، الوجه الجديد على «روشن»، إلى تعادله الثالث، مقابل ثلاثة انتصاراتٍ، ومثلها من الهزائم، ورفع رصيده إلى 12 نقطةً، وأنهى الجولة ثامنًا.

أمَّا التعاون، فظلَّ في المركز قبل الأخير بأربع نقاطٍ، متقدِّمًا على أبها المتذيل، الذي تتبقَّى له مباراةٌ مؤجَّلةٌ، بفارق نقطتين فقط.