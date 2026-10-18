رازوفيتش: هجوم التعاون أسعدني

أثنى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على ما قدَّمه لاعبوه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1 مع الدرعية، السبت، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى جودة أدائهم لا سيما هجوميًّا.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة قال: «لعبنا مباراة جيدة، وصنعنا 3 إلى 4 فرص لم ننجح في استغلالها. وما يهمني هو رؤية التطور والتفاهم بين اللاعبين، والتزام الفريق بالطريقة المناسبة في اللعب».

وأضاف: «علينا مواصلة العمل والإيمان بقدراتنا، فما زال أمامنا العديد من المباريات. وأهنئ لاعبي الفريقين على ما قدَّموه».

وتابع: «أعجبني أداء الفريق أمام الريان القطري في المباراة الماضية، واستطاع اللاعبون بعده الاستشفاء واستعادة جاهزيتهم البدنية بصورة جيدة. تنتظرنا مباريات عديدة، وسنعمل على توزيع دقائق اللعب، فكل لاعب مهم في هذه المجموعة».

واختتم حديثه قائلًا: «سعيد بالطريقة التي لعبنا بها هجوميًّا، فقد صنعنا فرصًا كافية للتسجيل. اللاعبون يعملون بشكل جيد، وسيحسنون استغلال الفرص في المباريات المقبلة، أثق بذلك».

وظلَّ التعاون في المركز قبل الأخير بأربع نقاطٍ، متقدِّمًا على أبها المتذيل، الذي تتبقَّى له مباراةٌ مؤجَّلةٌ، بفارق نقطتين فقط.