فيلا يذيق نيوكاسل الخسارة الثالثة.. وفولهام يسجل الفوز الأول

تلقَّى فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، السبت، خسارته الثالثة والثانية تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه 0ـ1 أمام ضيفه أستون فيلا ضمن الجولة السابعة.

وتركت هذه الخسارة نيوكاسل على نقاطه الثماني بالمركز الـ 11 بفارق الأهداف عن فيلا، لكنَّ الفريقين قد يتراجعان في جدول الترتيب بعد نهاية الجولة.

وهذه المرَّة الأولى التي يتكبَّد فيها نيوكاسل خسارتين متتاليتين في الدوري منذ سلسلةٍ من أربع مبارياتٍ، خلال أبريل في الموسم الماضي، حيث سقط مرتين فقط من مبارياته التسع السابقة «أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات». وكانت الخسارة السابقة أمام كوفنتري سيتي بنتيجة 1ـ4.

في المقابل، هذه المرَّة الأولى التي يسجل فيها فيلا فوزين متتاليين خارج ملعبه منذ ديسمبر 2025 «سلسلةٌ من أربعة انتصاراتٍ»، حسبَ شبكة «أوبتا».

وأوردت الشبكة، أن نيوكاسل، ومنذ بداية الموسم الماضي، فشل في زيارة الشباك خلال مباراتين فقط من أصل 23 خاضها في البطولة على ملعب «سانت جيمس بارك». وكلتا الحالتين كانتا ضد أستون فيلا، منها الخسارة 0ـ2، يناير 2026.

وبدأ فيلا المباراة بقوةٍ هجوميةٍ عبر السنغالي نيكولاس جاكسون الذي شكَّل تهديدًا مباشرًا على شباك نيوكاسل بأكثر من محاولةٍ قبل أن يستثمر الدولي السويسري يوهان مانزامبي، لاعب الوسط، كرةً عرضيةً، أرسلها زميله جواو جوميز من الجهة اليمنى، ليرتقي دون مراقبةٍ، ويسدِّدها داخل مرمى الحارس التشيكي لوكاس هورنيتشيك في الدقيقة 36.

ومنح هذا الهدف المدرب الإسباني أوناني إيمري الفرصة ليحتفل بفوزه الـ 100 في الدوري الممتاز بعد أن خاض 197 مباراةً مع أرسنال وفيلا«44 تعادلًا و53 خسارةً»، ليصبح تاسع أسرع مدربٍ يصل إلى هذا الرقم.

وأسهم مانزامبي بشكلٍ مباشرٍ في خمسة أهدافٍ في أربع مبارياتٍ بدأها أساسيًّا مع أستون فيلا في جميع المسابقات بواقع ثلاثة أهدافٍ وصناعتين.

كذلك أصبح رابع لاعبٍ فقط يسجل، أو يصنع هدفًا في كلٍّ من مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الممتاز مع فيلا بعد داليان أتكينسون «أغسطس 1992»، وديون دبلن «نوفمبر 1998»، وداني إنجز «أغسطس 2021».

وفي مباراةٍ أخرى، خرج فولهام من قاع الترتيب بتحقيق فوزه الأول الذي جاء على ضيفه هال سيتي 1ـ0 في ملعب «كرافن كوتيج» اللندني.

وسجل النيجيري أليكس إيوبي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 33، فيما شهدت الدقائق الأخيرة طرد ريان سيسينيون، لاعب فولهام «94».

ورفع فريق المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ 15، فيما تجمَّد هال سيتي في المركز التاسع بتسع نقاط.