لاج: رسالتي غيّرت الأداء.. ويفترض إعادة جزائيتنا

ربط البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، تحسُّن أداء لاعبيه في الشوط الثاني من مباراتهم أمام التعاون، السبت، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، بالرسالة التي وجَّهها إليهم خلال فترة الاستراحة، وطالبهم فيها بعدم الخوف إلا من الموت، على حدِّ تعبيره.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1ـ1، قال لاج: «كانت مباراةً من شوطين مختلفين. في الشوط الأول، لم أشاهد الحماسة المطلوبة للعب كرة القدم، ولاحظت بعض الخوف لدى اللاعبين، لأننا لم يسبق لنا الانتصار على ملعبنا».

وأضاف: «أمَّا الشوط الثاني، فكان مختلفًا. قلت للاعبين إن الخوف يجب أن يكون من الموت فقط لا من كرة القدم. بعد ذلك، صنعنا كثيرًا من الفرص، وأرى أن ما قدمناه في الشوط الثاني كنا نستحقُّ عليه نتيجةً مختلفةً».

وانتقد البرتغالي الحكم فيصل البلوي بسبب عدم إعادته ركلة الجزاء التي أضاعها فريقه خلال الشوط الثاني، موضحًا: «مضت ثلاثة أشهرٍ على وجودي هنا، وأريد الحديث عن القوانين. الخطأ خطؤنا لعدم تسجيلنا ركلة الجزاء، لكن هناك أخطاءٌ تحدث ضدنا، كما حدث اليوم وفي مباراة القادسية أيضًا. بالنسبة لي، كان يجب إعادة تنفيذ ركلة الجزاء».

وتابع: «منذ اليوم الأول، ندرك تاريخ الدرعية، هذه المدينة التي تعكس الثقافة السعودية، ويعود تاريخها إلى 300 عامٍ. سنصبح فريقًا كبيرًا، لكننا لسنا كذلك الآن. فريقنا شابٌّ، وبعض لاعبيه قدموا من الدرجة الأولى، وعلينا الارتقاء بمعاييرنا، والتعامل مع الضغوط بصورةٍ أفضل. سنواصل العمل حتى نصل إلى المكانة التي أطمح إليها».

واختتم: «علينا فرض شخصيتنا، واللعب بحريةٍ ذهنيةٍ أكبر. افتقدنا في الشوط الأول الثقة والشجاعة والتحرُّكات، عكسَ الشوط الثاني، لذا أريد من لاعبي دائمًا تقديم المستوى نفسه الذي ظهروا به في هذا الشوط».

ووصل الدرعية، الوجه الجديد على «روشن»، إلى تعادله الثالث، مقابل ثلاثة انتصاراتٍ، ومثلها من الهزائم، ورفع رصيده إلى 12 نقطةً، وأنهى الجولة ثامنًا.