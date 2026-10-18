كونسيساو: قضية جيسوس حسّاسة.. لأن رونالدو أسطورة تاريخية

رفض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، الانحياز إلى مواطنيه كريستيانو رونالدو أو جورجي جيسوس في الخلاف الذي دار بين قائد المنتخب ومدربه، مؤكدًا أنَّ مكانة الطرفين تجعل القضية حساسة داخل بلاده.

وأوضح كونسيساو، في حواره مع صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، السبت: «إنه موضوع حسَّاس في بلادي. كريستيانو أسطورة وواحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وجيسوس مدرب المنتخب الوطني ويتمتع بخبرة كبيرة، لذلك لن يكون جيدًا بالنسبة إليَّ أن أتخذ جانبًا ضد الآخر».

وتطرق المدرب البرتغالي إلى إمكانية عودته للعمل في إيطاليا بعد تجربته في السعودية، مبديًا ترحيبه بالفكرة، وأضاف: «لمَ لا؟ سأحب ذلك. في الماضي أتيحت لي عدة خيارات قبل تدريب ميلان».

وسبق لكونسيساو العمل في الكرة الإيطالية مدربًا لميلان، بعدما قضى الجزء الأكبر من مسيرته التدريبية في البرتغال وخارجها، قبل انتقاله إلى تجربته السعودية.

وعن سباق الدوري الإيطالي، رجح كونسيساو استمرار إنتر في المنافسة بقوة على اللقب، موضحًا: «نعم، أظن ذلك. إنتر الأكثر جاهزية والأكبر من حيث الخيارات، ويملك مجموعة قادرة على صناعة الفارق لأعوام».

ويرى المدرب البرتغالي أنَّ استقرار مجموعة إنتر واتساع خياراته يمنحانه أفضلية في سباق الدوري، في وقت لا يستبعد فيه العودة مستقبلًا إلى التدريب في إيطاليا.