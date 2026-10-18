ريشة: لا خطأ يوجب إعادة ركلة جزاء الدرعية

أكد المصري محمد كمال ريشة، محلِّل «الرياضية» التحكيمي، عدم وجود ما يستدعي إعادة ركلة الجزاء التي أهدرها فريق الدرعية الأول لكرة القدم في اللقاء أمام التعاون، السبت، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وأهدر الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الدرعية، ركلة الجزاء في الدقيقة 79 بتسديد الكرة في القائم.

وعقب المباراة، انتقد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، عدم إعادة الركلة بحجة دخول أحد لاعبي التعاون «محمد الكويكبي» منطقة الجزاء قبل التسديد، إلى جانب تقدم الحارس مايلسون دوس سانتوس عن خط المرمى، وهو ما لم يقرّه الحكم فيصل البلوي.

في المقابل، رأى ريشة أن تقدم الحارس ودخول لاعب التعاون منطقة الجزاء لا يوجبان إعادة الركلة تلقائيًّا، كون القرار يرتبط بمدى تأثير الحركتين في نتيجة التنفيذ.

وعن تقدم مايلسون، قال المحلِّل: «حارس التعاون تقدم بالفعل عن خط المرمى، وإذا تصدى للركلة لوجب إعادتها، لكنها اصطدمت بالقائم، وهنا ننتقل إلى جانبٍ آخرَ من الاعتبارات القانونية».

وأضاف: «طالما لم يتصدَّ الحارس للكرة، فلا تُعاد الركلة لمجرد تقدمه عن خط المرمى لحظة التنفيذ إلا إذا ثبت أن تقدمه أثَّر في التسديدة، مثل تحركه مسبقًا نحو الزاوية التي سدَّد اللاعب إليها بطريقةٍ أثَّرت في مسار الركلة، أو فرص تسجيل الهدف».

وحول دخول الكويكبي منطقة الجزاء قبل تسديد نونيز، قال الحكم الدولي المعتزل: «دخول أحد لاعبي الفريق المنافس منطقة الجزاء لا يوجب إعادة الركلة تلقائيًّا إلا إذا كان هناك تأثيرٌ لدخوله على المنفذ، أو إذا كان هو أول مَن لعب الكرة بعد ارتدادها، أو تنافس عليها مع أحد خصومه لمنعهم من فرصة التسجيل من المتابعة، بينما لا تعاد الركلة بسبب دخوله في حد ذاته».