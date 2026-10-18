بـ 186 مباراة.. رافينيا يعادل نيمار

عادلَ المهاجم البرازيلي رافينيا رقم مواطنه نيمار، وأصبح خامس أكثر لاعبٍ مثَّل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم بعد نزوله بديلًا أمام ريال بيتيس ضمن الجولة التاسعة للدوري «5ـ2».

ويملك رافينيا «29 عامًا» الآن 186 مباراةً، مناصفةً مع نيمار، منذ قدومه من ليدز يونايتد الإنجليزي صيف 2022، وسجل 89 هدفًا، ما يضعه ضمن أفضل 30 هدافًا في تاريخ الفريق.

وكان في إمكان الدولي البرازيلي كسر رقم نيمار لولا إراحته في المباريات الثلاث السابقة حتى يتعافى من إصابةٍ تعرَّض لها أمام أستراليا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتبقى لرافينيا خمس مبارياتٍ لكسر رقم أدريانو الذي لعب 190 مباراةً، لكنه سيحتاج وقتًا أطولَ لمعادلة أرقام رونالدينيو «207»، وريفالدو «235»، وداني ألفيش «408».

ويتصدَّر اللاعب حاليًّا جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا متقدمًا على زميله الإسباني لامين يامال «8»، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد «7».

ويُعدُّ رافينيا أول برازيلي يتقلَّد شارة القيادة الأولى لبرشلونة مع بداية موسم 2026ـ2027 بعد رحيل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة.