مئوية إيمري

احتفل الإسباني أوناني إيمري بالفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمباراته الـ 197، السبت، حيث انتصر فريقه أستون فيلا على مضيفه نيوكاسل 1ـ0، ليصبح تاسع أسرع مدربٍ يصل إلى هذا الرقم بالبطولة. وكان الظهور الأول لإيمري «45 عامًا» في 12 أغسطس 2018 مع أرسنال ضد مانشستر سيتي «0ـ2». أمَّا أول فوزٍ، فحدث ضمن الجولة الثالثة «3ـ1» أمام وست هام يونايتد. وإجمالًا، خسر المدرب 53 مباراةً، وتعادل في 44. وتُوِّج الإسباني مع فيلا بلقب الدوري الأوروبي 2026، بينما وصل مع أرسنال إلى نهائي البطولة نفسها 2019، وخسر أمام تشيلسي (رويترز والفرنسية وأسوشيتد برس) و(المركز الإعلامي - فيلا)