بمشاركة عبد الحميد.. لانس يزيد متاعب تروا

سجَّل فريق لانس الأول لكرة القدم فوزه الثالث في الدوري الفرنسي الموسم الجاري بعد تغلُّبه على مضيفه تروا 3ـ1 ضمن الجولة السابعة، السبت.

وعلى ملعب «دو لوب»، بدأت المباراة بوتيرةٍ معتدلةٍ من جانب الطرفين، وسنحت أول فرصةٍ لتيموثي نكادا، جناح تروا، بتسديدةٍ بعيدة المدى في الدقيقة 9، لكنَّ الخطر الحقيقي الأول جاء من لانس بعد ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها جان كلير توديبو، وصلت إلى روبن أجويلار الذي سدَّدها مباشرةً، لتصطدم بأدرين مونفر، قلب الدفاع، وتستقر في الشباك معلنةً هدف التقدم «13».

وبعد الهدف نشط الفريقان، ونجح أصحاب الأرض في ترجمة إحدى محاولاتهم، وإدراك التعادل بواسطة نكادا «27».

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، سجل أودسون إدوارد الهدف الثاني للانس عقب عملٍ مشتركٍ من فلوريان ثوفان على الجناح الأيسر، وهو الأول له الموسم الجاري «45+2».

وفي الشوط الثاني، واصل لانس هجومه، وهزَّ الشباك بهدفٍ ثالثٍ من توقيع أجويلار، الذي استفاد من عرضية القائد ثوفان، وسدَّدها في المرمى «55».

واضطر لانس إلى اللعب بعشرة لاعبين لاستنفاد التبديلات بعد خروج إسماعيلو جانيو من الملعب مصابًا في ساقه.

وبهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى عشر نقاطٍ في المركز السابع، بينما تجمَّد منافسه بالمركز الـ 17 قبل الأخير بأربع نقاطٍ.

وسيخوض الفريق مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام كلوب بروج البلجيكي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن لانس، من مقاعد البدلاء في الدقيقة 71، في ثالث ظهورٍ له الموسم الجاري.

وكان اللاعب أصيب في الجولة الأولى أمام أوكسير في المباراة التي سجل فيها هدفًا «5ـ2»، وغاب بعدها عن مواجهات ستراسبورج، ولوريان، ولومان، وموناكو قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام ليون للمرة الأولى بعد 48 يومًا على ابتعاده عن الملاعب.

وظهر سعود أساسيًّا في مواجهة لانس وسبورتينج لشبونة البرتغالي ضمن دوري الأبطال «0ـ2».

ومنذ وصوله إلى الفريق بنظام الإعارة أغسطس 2025، شارك عبد الحميد في 35 مباراةً بكل المسابقات، سجَّل فيها أربعة أهدافٍ، وصنع ثمانية، وتُوِّج بلقب كأس فرنسا في افتتاح الموسم الجديد بعد الفوز على باريس سان جيرمان، بطل الدوري.