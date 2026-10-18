حمد الله: نفدي السعودية بأموالنا وأبنائنا

وجَّه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم، رسالةً إلى السعودية، قيادةً وشعبًا، مؤكدًا وقوف جميع جنسيات العالم معها، واعتزازه بالانتماء إليها، واستعداده للتضحية من أجلها.

وقدَّم اللاعب رسالته عبر تصريحاتٍ إعلاميةٍ بعد تعادل فريقه مع الدرعية 1ـ1، السبت، ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، في مباراةٍ شهدت تسجيله هدفًا.

وقال المغربي: «لا يمكنني تفويت هذه الفرصة دون توجيه رسالةٍ إلى السعودية، قيادةً وشعبًا. أودُّ التأكيد أن جميع الجنسيات في العالم تقف معكم، فنحن لا نعدُّ أنفسنا غرباءَ في هذا الوطن، بل أبناءٌ له، ونحن فداءٌ للسعودية بأموالنا وأبنائنا، وستبقى آمنة، كما دعا لها سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدًا آمنًا».

وعن المباراة ذكر: «نعلم أن مشجعي التعاون غاضبون منا، لكن عليهم إدراك أن هذا فريق مجدد، 80% من قوامه لاعبون قادمون للتو، ويحتاجون إلى الوقت لتحقيق الانسجام، وإن شاء الله سيفرح جمهورنا الموسم الجاري».