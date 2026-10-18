أوكو.. عانى من الإصابات والرياض أعاد نجوميته

في 15 مايو 1998 سجّلت باريس ولادة طفل عرف باسم تيدي ليو جونيور أوكو، مهاجم فريق الرياض الأول لكرة القدم، من عائلة مهاجرة ذات أصول إيفوارية، وفي العاصمة الفرنسية عاش طفولته وبدأت حكايته مع كرة القدم في الأحياء قبل الانتقال إلى الأكاديميات ومنها إلى المستوى الاحترافي.

في كليشي، على امتداد الطريق الدائري شمال العاصمة، بدأ الفتى الأسمر مسيرته هناك مع يو إس إيه كليشي بين 2007 و2009، ثم ريد ستار حتى 2010، وإيفري في موسم 2010ـ2011، وانتقل إلى لوهافر في 2011، وقضى موسمًا في كريتاي بين 2012 و2013، ثم عاد إلى لوهافر في 2013 وبقي فيه حتى 2018، وفي سبتمبر 2014 ارتدى قميص منتخب فرنسا تحت 17 عامًا في مباراتين أمام أوكرانيا.

بدأ مشواره مع كبار لوهافر في الفريق الاحتياطي 2015، وظهر مع الفريق الأول مرة واحدة في 8 أغسطس 2017، حين صنع الهدف الرابع في الفوز بركلات الترجيح على نيم ضمن كأس الرابطة، ثم وقّع في 15 يوليو 2018 أول عقد احترافي مع ليل، النادي الذي قال عنه «كان دائمًا يعجبني»، لكن قصة الحب انتهت بشكل سيئ على الرغم من موسم 2019 الذي وصفته الجماهير بالممتاز مع الفريق الاحتياطي وتدريباته مع المحترفين، إذ أبعدته إصابة سبعة أشهر عن الملاعب.

أُعير في يوليو 2019 إلى كريتاي في موسم عانى فيه من التهاب العانة الرياضي، وعاد من فترة الحجر بلا آفاق في ليل، فبقي في وضع الانتظار دون لعب، وجاء وقت الرحيل مرة أخرى، وفي أكتوبر 2020 كان قد تلقى 4 عروض من أندية في الدوريات الفرنسية السفلية، إضافة إلى أندية في الخارج، فقال «فكرت»، واخترت فريق بولون لأن مدربًا «أرادني حقًا وأقنعني»، ولأن منشآت النادي بمستوى المحترفين، ووقّع لسنتين، وتحدث عن استهداف الصعود إلى الدوري الفرنسي الثاني، وعن اندماجه السريع قائلًا «أشعر أنني اندمجت بالفعل، الأمر يتوقف على المجموعة التي تصل إليها، لكنهم هنا مضيافون ولطفاء كأنني عرفتهم دائمًا، ولأنني لست منغلقًا وأتجه نحو الآخرين فهذا يسهّل الأمر».

وصف أسلوبه بقوله «أحب إرباك الدفاع بالكرة في قدمي أو بسرعتي»، وعن مستوى الدوري الذي دخله قال «الناشيونال ليس سهلًا، فيه كثير من الشدة، إن لم تقتل فستُقتل».

في 8 يناير 2022 غادر فرنسا إلى سويسرا ووقّع مع ستاد لوزان أوشي في دوري الدرجة الثانية، وفي موسمه الثاني هناك سجل 19 هدفًا وصنع 8 أهداف، ونال لقب هداف الدوري، وصعد الفريق إلى الدرجة الأولى، فانتقل في 2023 إلى لوتسيرن، ثم أُعير في موسم 2024ـ2025 إلى لوزان سبورت وسجل معه 7 أهداف في 37 مباراة.

في 7 أغسطس 2025 وصل إلى السعودية بعد إعلان نادي الرياض التعاقد معه وارتدى القميص رقم 10، وشارك الموسم الماضي مع «مدرسة الوسطى» في 34 مباراة وأحرز هدفًا وحيدًا وصنع 8 أهداف.

وخلال الموسم الجاري سجل في الجولة الأولى أمام الاتفاق، ثم أمام الشباب في الجولة الثالثة، ثم أمام نيوم في الجولة الرابعة، ويتصدر اليوم هدافي فريقه في دوري روشن السعودي بثلاثة أهداف في 8 مباريات.