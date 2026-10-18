ميسي يعزز صدارة الهدافين في 4 دقائق

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم هدفين في غضون أربع دقائق وقاد فريقه إلى الفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد 3ـ1، في الوقت الذي تكتسب فيه مساعي الفريق للدفاع عن لقبه في الدوري الأمريكي «أم أل أس» زخمًا أكبر مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

وعزز ميسي، البالغ 39 عامًا، صدارته لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفًا، متقدمًا عن كل من الكرواتي بيتار موسا مهاجم أف سي دالاس «20» وميلان إيلوسكي لاعب فيلادلفيا «19».

وعلى ملعب أتلانتا ذاته الذي شهد تألق ميسي في مونديال أمريكا الشمالية، سجل النجم الأرجنتيني هدفين رائعين ليضمن إنتر ميامي انتصاره الثالث تواليًا.

وصنع الأرجنتيني الأصل المكسيكي الجنسية جرمان بيرتيرامي، الذي منح التقدم للفريق الزائر «45»، الهدف الثاني إذ مرر الكرة إلى ميسي الذي تلاعب بدفاع أتلانتا قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من قلب منطقة الجزاء «56».

وبعد أربع دقائق، سجل المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعد انطلاقة من منتصق الملعب إثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، فتجاوز المدافع الباراجوياني جونيور ألونسو وسدد في شباك مواطنه الحارس لوكاس هويوس.

ورفع ميسي رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات خاضها منذ وداعه المؤثر مع المنتخب الأرجنتيني بعد إعلان اعتزاله دوليًا.

وكان «البرغوث» الصغير قد أسهم في وضع إنتر ميامي في المقدمة قبيل نهاية الشوط الأول، حين مرر الكرة برأسه إلى سواريز داخل منطقة الجزاء، فأرسلها الأخير عرضية حولها بيرتيرامي برأسه إلى داخل المرمى.

ومُنح ميسي تمريرة حاسمة، ليعادل رقم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين «لوس أنجليس أف سي» في صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

ويُعدّ ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي ينجح في تمرير 15 كرة حاسمة على الأقل في ثلاثة مواسم تواليًا.

كما حقق إنتر ميامي، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية الأربعاء، فوزه الثالث تواليًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني كريستيان «كيلي» جونزاليس، الذي تولى مهامه الفنية الشهر الماضي.

وفي الدقيقة 89، سجل فافا بيكولت هدف تقليص الفارق لأتلانتا من ركلة جزاء، لكن فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو يعاني من ناحية النتائج حيث يقبع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية.