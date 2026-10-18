«أصدقاء» اللاعبين القدامى تحصد جائزتين عربيتين

تُوجت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، بجائزتين ضمن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2026 في دورتها الـ19، التي نظمتها الشبكة العربية، خلال حفل نُظم في مدينة دبي، السبت، بمشاركة نخبة من المؤسسات والجهات الرائدة في المجال.

وحصدت الجمعية المركز الأول عربيًا في فئة المؤسسات الاجتماعية، إلى جانب المركز الثاني عربيًا في فئة الشراكات والتعاون.

إلى ذلك أكد ماجد عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مضيئة في مسيرة الجمعية، مشيرًا إلى أن التتويج بجائزتين على المستوى العربي يعكس تطور العمل المؤسسي، ويجسد ثمرة الجهود المتواصلة والشراكات الفاعلة التي أسهمت في الارتقاء بخدمات الجمعية وبرامجها وتعزيز أثرها المجتمعي.

وأضاف: «نفخر بتحقيق هذا المنجز باسم الوطن، ونعدّه ثمرة لما يحظى به القطاع غير الربحي في السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، موجهًا شكره للشركاء والداعمين وأعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الجائزة».

وتعد الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من الجوائز المؤسسية المتخصصة على مستوى المنطقة العربية، وتنظمها الشبكة العربية منذ 2008، وتستند إلى معايير تقييم تهدف إلى قياس التميز في الممارسات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتحفيز المؤسسات على تبني نماذج عمل تحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا.