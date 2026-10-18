ميدان نجران.. 15 فائزا في تحدي الهجن

اختتمت منافسات الهجن في ميدان نجران لسن «اللقايا» فما فوق، السبت، والذي شهد إجراء 15 شوطًا بمسافات تراوحت بين «4» و«6» كيلومترات.

وحققت البكرة «الشاهينية» للمالك محسن آل عامر المركز الأول في الشوط الأول لفئة «الحيل»، فيما فاز القعود «مدهش» للمالك نواف أبو ساق بالشوط الثاني لفئة «الزمول»، والبكرة «شقرا» للمالك دواس آل عامر بالشوط الثالث لفئة «بكار الثنايا»، والقعود «وزير» للمالك مسفر آل سليم بالشوط الرابع لفئة «قعدان الثنايا». وفي منافسات فئة «الجذاع»، فازت البكرة «هامة» للمالك سالم المصعبي بالشوط الخامس، والقعود «الغزال» للمالك علي الكربي بالشوط السادس، والبكرة «حربة» للمالك صالح النهدي بالشوط السابع، والقعود «غشام» للمالك هادي آل عامر بالشوط الثامن.

وفي فئة «اللقايا»، حققت البكرة «الشاهينية» لمالكها محمد المصعبي المركز الأول في الشوط التاسع، وحصد القعود «الجذاب» للمالك هادي العجمي المركز الأول في الشوط العاشر، وطارت البكرة «اليمامة» للمالك ذيب مرسل آل رزق بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر، وتوج القعود «الصباوي» للمالك جابر أبو ساق بالشوط الثاني عشر، وفازت البكرة «مذورة» للمالك ناصر الكربي بالشوط الثالث عشر، وحصل القعود «العبار» للمالك محمد آل رزق على المركز الأول في الشوط الرابع عشر، فيما اختُتمت المنافسات بفوز البكرة «منابر» للمالك صالح الكربي بالشوط الخامس عشر .