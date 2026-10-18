تمزق يبعد الشراري عن النصر

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها نادر الشراري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، بعد شعوره ببعض الآلام أثناء الجلسة العلاجية، السبت، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشراري، أجرى فحصًا بالأشعة، السبت الماضي، للكشف عن طبيعة الألم الذي تعرض له أثناء الجلسة العلاجية بعد أن أبلغ طبيب النادي والذي بدوره طلب إجراء كشف بالأشعة، إذ بيّنت النتائج وجود تمزق في العضلة الخلفية، ستبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وينتظر أن يبعد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، الشراري، من حساباته في 4 مباريات على أقل تقدير من الدوري، أمام نيوم، الفيصلي، الخلود والحزم، إضافة إلى مواجهتي الوصل وباختاكور الأورزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك حتى يستعيد جاهزيته الكاملة، في ظل بدء مرحلة العلاج والتأهيل وفق البرنامج الطبي المحدد.

وكانت «الرياضية» ذكرت، السبت، أن التقرير الطبي الخاص بالشراري، إلى جانب الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق، سيحدد مدى قدرة الثنائي على المشاركة أمام نيوم، الثلاثاء المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وذلك وفق مصدر خاص.

ويستعد النصر للعودة إلى منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة نيوم الثلاثاء المقبل في الرياض، بعدما قررت رابطة الدوري تأجيل مباراته أمام الأهلي، ضمن الجولة التاسعة، إلى السادس من مارس المقبل.