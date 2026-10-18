أجلت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواجهة فريقي أبها والخلود، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، التي كان مقررًا إجراؤها، الإثنين، إلى السابع من ديسمبر المقبل، وذلك لاعتبارات لوجستية، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويأتي القرار قبل يوم واحد من الموعد الأصلي للمباراة، على أن يلتقي الفريقان في الموعد الجديد المحدد من الرابطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وكانت «الرياضية» قد نشرت، في وقت سابق، خبرًا عن تعديل مواعيد عدد من مباريات دوري «روشن»، بعد قرار الرابطة إعادة جدولة ثلاث مواجهات ضمن الجولة التاسعة، لأسباب لوجستية، مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات.

وبموجب التعديلات التي أعلنتها الرابطة في 13 أكتوبر الجاري، تقرر تنظيم مباراتي الرياض مع الهلال، والاتحاد ضد الشباب، في 19 ديسمبر المقبل، فيما حُدد السادس من مارس 2027 موعدًا لمواجهة الأهلي والنصر، بدلًا من مواعيدها السابقة.

وأكدت الرابطة، في بيانها آنذاك، أن التعديلات راعت فترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بتنظيمها، فيما يستمر تأجيل مواجهة أبها والخلود ضمن الإجراءات التنظيمية التي تطرأ على روزنامة الدوري.