الأهلي يفقد أبو الشامات ويستعيد ميندي

يغيب صالح أبو الشامات، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفيحاء التي تلعب الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أبو الشامات بدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا لمنطقة الكتف، في مقر عيادة النادي، وذلك نتيجة إصابته التي تعرض لها أمام الوصل الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي جرت في دبي الأسبوع الماضي.

وبيّن أن موعد عودة اللاعب إلى التدريبات، سيحدد بناء على البرنامج التأهيلي، ومدى استجابته للعلاج الذي أقره الجهاز الطبي في النادي.

إلى ذلك، بات السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، جاهزًا للعودة لحماية شباك فريقه، بعد أن شارك في الحصتين التدريبيتين الماضيتين، وتم منحه الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي، وفق المصدر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، الإثنين، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، وذلك بعد أن قررت الرابطة الأسبوع الماضي تأجيل مواجهته أمام النصر ضمن الجولة التاسعة، إلى السادس من مارس المقبل.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة دوري «روشن» برصيد 15 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر القادسية، بفارق 7 نقاط مع تبقي مواجهة «مؤجلة».