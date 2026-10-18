الاتفاق.. باباس يترقب تقرير ميدران وريان

يترقب الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تسلم التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للثنائي الإسباني ألفارو ميدران والفرنسي ريان ميسي، لتحديد مدى جاهزيتهما للمشاركة أمام الاتحاد، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخضع ميدران لإزالة قرحة من القدم، فيما أصيب ريان بتمدد في الرباط الداخلي، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي عبر موقع «إكس» السبت الماضي.

وسبق للاعبين أن غابا عن مواجهتي كاظمة الكويتي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال الخليج، وكذلك نيوم دوريًّا.

ويستضيف «فارس الدهناء» الاتحاد على ملعبه في الدمام، بعد نشوة الانتصارين اللذين حققهما في البطولة الخليجية والدوري.

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة دوريًّا برصيد 15 نقطة، حققها بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاث والخسارة مرتين.