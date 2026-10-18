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الوفد السعودي

2026.10.18 | 04:12 pm
الوفد السعودي لحظة دخوله في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة في مدينة ناجويا اليابانية، مساء الأحد (المركز الإعلامي ـ فريق السعودية)
الوفد السعودي

الوفد السعودي

الوفد السعودي

الوفد السعودي