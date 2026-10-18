الفتح والخليج يفتتحان «العاشرة»

يفتتح فريق الفتح الأول لكرة القدم ونظيره الخليج، الأحد، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي عندما يتواجهان على ملعب «تمويل الأولى» في الأحساء.

ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بمعنويات عالية إثر تحقيقهم الانتصار الأول في الدوري أمام الحزم بعد 8 جولات لم يعرفوا فيها طعم الانتصار، ويطمحون إلى مواصلة انتصاراتهم.

ويحتل الفتح المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار و3 تعادلات و5 خسائر، وسجل هجومه 7 واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

في المقابل، يعيش الخليج الوضع ذاته الذي يعيشه جاره الفتح بعد تحقيقه انتصاره الأول أيضًا في الجولة الماضية على حساب الفيحاء، ويطمح كلا الطرفين في مواجهة الليلة لمواصلة نغمة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث.

ويحتل فريق الخليج المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصار و6 تعادلات وخسارتين، مسجلًا 6 أهداف ومستقبلًا 11 هدفًا.



ويقف التاريخ بجانب الفتح بفارق كبير في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، حيث التقيا 14 مرة، تمكن الفتح من الفوز في 8 مباريات، بينما فاز الخليج في 3 مواجهات، وحسم التعادل 3 أخرى. واستطاع هجوم الفتح تسجيل 25 هدفًا، فيما سجل هجوم الخليج 14 هدفًا.