ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات

عاد فريق ليتشي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا بفوزه على مضيفه أودينيزي الجريح 3ـ0، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، الأحد.

وتناوب كل من الأنجولي كيالوندا جاسبار «11»، والنيجيري كونان ندري «33» والبديل الألماني جميل سيبيرت «86» على تسجيل ثلاثية ليتشي.

ورفع ليتشي الذي كان قد تلقى هزيمتين تواليًا أمام ميلان 0ـ3 وبولونيا 1ـ2 في الجولتين الماضيتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا.

في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط إذ مُني بخسارته الخامسة تواليًا في الـ «سيري أ» بعد لاتسيو 1ـ2 والإنتر 3ـ5 وكالياري 0ـ1 وتورينو 1ـ2، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويتصدر الإنتر حامل اللقب والفائز على مضيفه بولونيا 3ـ1 السبت، الترتيب برصيد 19 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن روما الذي تغلب على ضيفه جنوى 2ـ0.

وبامكان لاتسيو الثالث أن يلحق بالإنتر في الصدارة في حال فوزه على مضيفه يوفنتوس في ختام هذه الأمسية التي تشهد أيضًا مباراتي فيورنتينا مع كومو، وميلان مع أتالانتا.

وتختتم الجولة، الإثنين، بلقاءي مونتسا مع كالياري، وبارما مع تورينو.