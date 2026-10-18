مؤتمر آنج.. مراسلان و3 دقائق فقط

وصف الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة نيوم بالصعبة أمام منافس لا يستهان به، وذلك في إجابته على سؤال «الرياضية» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأحد، مكتفيًا بالحديث لمدة ثلاث دقائق، بحضور مراسلين فقط، في قاعة مؤتمرات «دار النصر» للحديث عن مواجهة الطرفين المقبلة، الثلاثاء، على ملعب «الأول بارك»، في الرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وأوضح مدرب النصر في رده على سؤال «الرياضية» أن مواجهة نيوم صعبة، في ظل النقص الحاصل بصفوف فريقه، جراء الإصابات التي يعاني منها الثلاثي الفرنسيان كينجسلي كومان ومحمد سيماكان وعبد الرحمن غريب الذين سيغيبون رسميًا عن هذه المباراة.

وأضاف: «كل مباراة لها طابعها الخاص، لكننا نعلم أن نيوم منافس لا يستهان به، ونحن جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المشوار في الدوري».

واختتم حديثه بقوله: «ننتهج طابعًا تكتيكيًا خاصًا بكل مباراة، وسنعمل على اللعب بالطريقة المناسبة في سبيل تحقيق الفوز».