«ذا أثلتيك»: أرسنال يدرس الاستغناء عن 60 موظفا

تدرس إدارة نادي أرسنال الإنجليزي الاستغناء عن نحو 60 موظفًا، ضمن خطط تستهدف خفض النفقات التشغيلية، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية، الأحد.

وبحسب التقرير، لن تشمل الإجراءات المحتملة مدربي الفريق الأول لكرة القدم أو مدربي الفئات السنية، فيما لم تحسم إدارة النادي قرارها النهائي بشأن تنفيذ خطة الاستغناء عن الموظفين حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة المقترحة على الرغم من تسجيل أرسنال إيرادات قياسية بلغت 691 مليون جنيه إسترليني، في وقت جدَّد فيه النادي عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ليستمر في منصبه حتى يونيو 2030، علمًا بأنه يتقاضى أعلى راتب بين مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا للتقرير.

وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها النادي اللندني إلى إجراءات مماثلة لخفض التكاليف، إذ سبق أن اتخذ قرارات لتقليص عدد الموظفين خلال عام 2020، في ظل التداعيات المالية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وتعكس الخطوة التي لا تزال قيد الدراسة توجه إدارة أرسنال نحو مراجعة نفقاتها التشغيلية، على الرغم من النمو الذي حققته إيرادات النادي، دون صدور قرار نهائي حتى الآن بشأن عدد الموظفين الذين قد تشملهم الإجراءات.