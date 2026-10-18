4 يربكون جوميز قبل مواجهة الفتح

يواجه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، مشكلة غيابات مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة، الأحد، أمام الفتح بعد تأكد غياب أربعة من ركائز الفريق الأساسية بسبب إصابات متنوعة في العضلة الخلفية تشمل الفرنسي أنجيلو فولجيني، والبرتغالي نيفيل كريسبو، وفهد الرشيدي، وحارس المرمى اللوكسمبورجي أنتوني مويس.

وسيحاول جوميز تعويضهم بالاعتماد على سلاح التدوير والركائز البديلة الجاهزة فنيًّا، حيث سيدفع بالحارس مروان الحيدري لحماية العرين بصفة أساسية بديلًا مباشرًا لمويس مستندًا إلى جاهزيته بعد مشاركته في المباراة الماضية، في حين سيعمل تكتيكيًا على إغلاق المساحات وتكثيف خط الوسط لخلق التوازن والحد من خطورة المنافس وضمان استمرارية الروح الإيجابية للفريق.



ويدخل الخليج اللقاء محتلًا المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، متطلعًا لحصد النقاط الثلاث للتقدم نحو مناطق الدفء والابتعاد عن مراكز المؤخرة.