الدرعية.. خمس مواجهات على ملعبه بلا انتصار

امتد غياب فريق الدرعية الأول لكرة القدم عن الانتصارات على ملعبه في دوري روشن السعودي إلى خمس مباريات، بعدما تعادل مع التعاون 1ـ1، السبت، ضمن الجولة التاسعة، مكتفيًا بثلاث نقاط من أصل 15 ممكنة على ملعبه.

واستهل الدرعية مبارياته على أرضه بالخسارة أمام الأهلي 0ـ1، ثم تعادل مع الخلود 1ـ1، قبل أن يخسر من القادسية 0ـ2، ويخرج بتعادل سلبي أمام أبها، وصولًا إلى تقاسم النقاط مع التعاون.

وسجَّل الفريق هدفين فقط في المواجهات الخمس، مقابل خمسة أهداف استقبلتها شباكه، لينهي ثلاثًا منها دون تسجيل، ويحافظ على نظافة مرماه مرة واحدة.

وفي المقابل، حقق الدرعية انتصاراته الثلاثة خارج ملعبه أمام الحزم 1ـ0، والاتفاق 3ـ0، والفتح 2ـ1، بينما خسر من النصر بثلاثية نظيفة، ليجمع تسع نقاط ضيفًا، مقابل ثلاث على أرضه، من إجمالي رصيده البالغ 12 نقطة.

وأمام التعاون، تقدم الدرعية بهدف السنغالي كلايتون دياندي عند الدقيقة 50، قبل أن يعادل المغربي عبد الرزاق حمد الله النتيجة في الدقيقة 65، فيما أهدر الأوروجوياني داروين نونيز ركلة جزاء ارتطمت بالقائم عند الدقيقة 79.