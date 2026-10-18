مغردو «إكس»: «جاك الموت والله ما تسلم.. تذكر شكلها»

هز منشور تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وقال المالكي في منشوره صباح الأحد: «تدّعي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبًا.. تذكر شكلها فلا تنسى» واضعًا صورة طائرات الأباتشي السعودية.

وبلغ التفاعل مع المنشور إلى وقت كتابة التقرير 23.7 مليون إضافة إلى 102 ألف إعادة نشر و190 ألف علامة إعجاب حتى وقت بث الماده.

وتفاعل المغردون من مختلف أنحاء العالم مع التغريدة السعودية الصارمة في وجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال سعودي إرشيف: «جاك الموت والله ما تسلم».

فيما كتب فيصل الحمد الخبير الاستراتيجي والعسكري: «الموت قادم.. التحالف يعلن دخول الأباتشي للمعركة قريبًا.. يعلم الحوثي ما تعنيه «الجنية السوداء».

وبيّن عبد الله الخريف المختص في الإعلام الرقمي أن تغريدة المتحدث الرسمي الأكثر مشاهدة، الأحد، عالميًا قائلًا: «المنشور الأكثر مشاهدة اليوم عالميًا تغريدة المتحدث الرسىمي باسم قوات التحالف على أحد أفراد الميليشيا الحوثية يدعي إسقاط مروحية سعودية في نجران.. فجاء الرد بعنوان: #تذكر_شكلها».

وكتب مغردون آخرون تغريدات مختلفة عن قوة الأباتشي السعودية إذ علق أبو فيصل: «الويل لك يا حوثي الرعب قادم ولا مفر لك منه أبدًا الأباتشي الجنية السوداء ستهلك كل حوثي».

وكتب ثامر الشهراني :«تذكر شكلها جيدًا.. تذكرها ستكون آخر منظر تراه في حياتك بإذن الله»، ومثله علق لمن يجرؤ : «أنا ناشط في «إكس» من 2012.. أقدر أقول إن هذه التغريدة أقوى تغريدة مرت على التطبيق منذ إنشائه».. وقال طارق الأحمري أستاذ التواصل المؤسسي في جامعة الملك سعود: «لله در قوة وأسلوب الخطاب والردع.. اللواء تركي المالكي يكشف كذب متحدث الحوثيين الإرهابية بوضع منشوره تحت الأباتشي بصورة صغيرة، ورسالة مهيبة عن دخول عسكري مختلف للمرحلة المقبلة، للحرب والقوة أسيادها».. ومثله قال عبعال: «صباح العزة.. صباح عظمة هذه الدولة العظيمة. أسأل الله أن يسدد رميكم وأن يحميكم من كل شر . جحيمك قادم يا حوثي.. بإذن الله لن يبقى منكم أحد».

وفصّل راكان بن فهد في مميزات الأباتشي قائلًا : «أقوى مروحية هجومية عرفها البشر، صُممت لتدمير الدبابات والمدرعات ومساندة القوات البرية في المعارك.. تجمع بين مدفع عيار 30 ملم موجّه بنظام خوذة الطيار، وصواريخ هيلفاير المضادة للدروع التي يصل عددها إلى 16 صاروخًا، إضافة إلى صواريخ هيدرا 70، ورادار لونجبو في طراز AH-64D لكشف كل الأهداف.. تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، وتعتمد على محركين توربينيين.. ستدخل قريبًا الحرب».