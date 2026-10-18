الهلال.. إنزاجي يعيد سامرفيل

يحدد الإيطالي سيموني إنزاجي اللاعبين الثمانية الأجانب الذين سيدخل بهم معسكر الفريق، تزامنًا مع مباراة الحزم ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، المقررة مساء الإثنين على ملعب المملكة أرينا.

ويختتم الفريق تدريباته مساء الأحد على ملعب مركز الماجدية الرياضي، وينتظر أن يعود الهولندي سامرفيل إلى القائمة التي سيدخل بها إنزاجي بعد انتهاء استبعاده عن مباراة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب العقوبة الانضباطية التي أوقعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على أن يحسم الأمر المتعلق بالقائمة في الاجتماع الفني الذي سيعقده إنزاجي قبيل المباراة بساعات.

ويعقد المدرب الإيطالي، مساء الأحد، مؤتمرًا صحافيًّا للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمباراة الحزم.