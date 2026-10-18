إصابة الحوض تبعد توني عن الأهلي

أعلن النادي الأهلي، إصابة الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في مفصل الحوض خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق، السبت.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل تحديد طبيعة الإصابة بدقة، والوقوف على البرنامج العلاجي المناسب، إلى جانب تحديد مدة التأهيل اللازمة قبل العودة إلى التدريبات.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى تأثير الإصابة في جاهزية المهاجم الإنجليزي، الذي يُعد أحد الخيارات الهجومية للفريق، في ظل ارتباطات الأهلي المقبلة في المنافسات المحلية والخارجية.