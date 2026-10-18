إبراهيم يدخل حسابات «الفراعنة»

كثف المصري حسام حسن، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، متابعته للشاب يونس إبراهيم، لاعب خط وسط برايتون الإنجليزي، وفق ما قال مصدر في منتخب «الفراعنة» لوكالة «فرانس برس».

ولفت إبراهيم، المولود في أستراليا والبالغ 18 عامًا، الأنظار بعدما تم تصعيده للفريق الأول لبرايتون الموسم الجاري، قبل أن يشارك رسميًا أمام كانو زالجيريس الليتواني في مسابقة «كونفرنس ليج»، حيث صنع هدفًا في الفوز برباعية نظيفة، الخميس.

ويمكن لإبراهيم اللعب لأربعة منتخبات مختلفة بفضل جنسية والديه وبلد مولده، وهي مصر والمغرب وإنجلترا وأستراليا، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال لجنة المحترفين ذوي الأصول المصرية للإسراع في مخاطبة اللاعب.

وكشف المصدر «يونس إبراهيم في حسابات حسام حسن لمعسكر نوفمبر المقبل، وربما يتم استدعائه بالفعل. ننتظر انتهاء اتحاد الكرة من الإجراءات القانونية المطلوبة، ونرغب في تكرار تجربة هيثم حسن».

وانضم هيثم حسن الذي يحمل الجنسيات المصرية والتونسية والفرنسية للمنتخب المصري الأول في مارس الماضي قبل أن يشارك مع «الفراعنة» في كأس العالم ويظهر مستوى مميزًا.

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن حسام حسن لا يتحفظ على ضم أي لاعب في معسكر المنتخب المقبل، والذي يشهد خوض مصر مباراتين أمام مالاوي في القاهرة وليلنجوي في 11 و15 نوفمبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 التي تجرى في تنزانيا وكينيا وأوغندا.

وقال «لا توجد أي أزمة مع أي لاعب في الوقت الحالي. المدير الفني لم يبد أي تحفظ على ضم أي لاعب لأسباب غير فنية».

وكان معسكر المنتخب السابق قد شهد عدة أزمات بعدما هاجم حسام حسن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ما دفع ناديه لإصدار بيان انتقد فيه مدرب المنتخب وطالب بالتحقيق معه، قبل أن يعود حسن ويبدي احترامه لقائد الفريق الأحمر.

كما ثارت أزمة أخرى بعد خروج محمد صلاح من الملعب في مباراة أنجولا وما أتبعه بمغادرة اللاعب من معسكر المنتخب وعدم خوض مباراة جنوب السودان بحجة عدم الرغبة في اللعب على النجيل الاصطناعي.

ثم خرج محمد عبد المنعم الذي لم يشارك في مباراة أنجولا، بدوره للسبب ذاته، وامتد غياب اللاعبين عن مباراة جنوب إفريقيا التجريبية.

وأكد المصدر «حسن أغلق باب الأزمات كلها، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المعسكر المقبل طبقًا للحالة الفنية لكل منهم».

وذكر أن الجهاز الفني للمنتخب ينتظر تحديد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة لمصير بطولة الكأس السوبر المصرية قبل الاستقرار على برنامج المعسكر.

وكان من المقرر خوض كأس السوبر المصري في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر المقبل بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، إلّا أن الاتحاد المصري لم يؤكد الموعد النهائي وسط أنباء عن تراجع أبو ظبي عن استضافتها.

وأتم المصدر «ننتظر القرار النهائي حول موعد المسابقة وما إذا كانت رابطة الأندية ستضع مباريات بالدوري المحلي في حالة تأجيلها، وبناء على ذلك يعلن البرنامج الخاص بالمعسكر».

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027 برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنجولا ثم الفوز على جنوب السودان 5ـ0.