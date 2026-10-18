مدرب الاتحاد يرسم مخطط الاتفاق

يضع الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللمسات الأخيرة على تحضيرات فريقه، الأحد، قبل مواجهة الاتفاق، الثلاثاء، على ملعب الأخير، في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وينتظر أن يعيد فيسينج ترتيب أوراقه الفنية رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على بقائه ضمن دائرة مراكز مقدمة ترتيب فرق الدوري السعودي، مع استمرار افتقاد ورقة حسن كادش، مدافع الفريق، بعد غيابه عن صفوف الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب السعودي أثناء المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27.

ومن المقرر مغادرة فريق الاتحاد إلى الدمام، الإثنين، تمهيدًا لخوض الموقعة التي يطمح إلى العودة منها بالنقاط الثلاث.