إنزاجي: بالتدوير.. نواجه ضغط المباريات..

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، انتهاجه سياسة التدوير بين اللاعبين، في ظل كثرة عدد المباريات.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي، الأحد، عن مواجهة الحزم، الإثنين، ضمن دوري روشن السعودي: «نسعى إلى التدوير، لارتباطنا بالكثير من المواجهات».

وردًا على سؤالٍ عن حالة سالم الدوسري، جناح الفريق، أجاب: «سالم كان جاهزًا في آخر مباراة، لكنه تعرض لإصابة طفيفة منعته من الظهور أمام السد وقبله الاتحاد، وسنقرر مدى جاهزية الجميع بعد الحصة التدريبية الأخيرة اليوم».

وحول موقع الدوسري من التشكيل الأساسي، أوضح المدرب: «سنرى.. لدينا فريق حاضر بكل قوته، مندش يعمل بقوة، وعودة سالم قوية، وميتي جاهز للعب، ولدينا نواف الحبشي المجتهد للغاية في التدريبات».

وامتدح الإيطالي مستوى الحزم، قائلًا: «منذ 3 أيام نحضّر لهذه المباراة، الحزم يمتلك مدربًا يعمل معه منذ فترة طويلة، وهو فريق منظم، وفي المباراة الماضية خسِر على الرغم من تقديمه أداءً كبيرًا».

ويتواجه الفريقان، على ملعب «الأول بارك»، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ويمتلك صاحب الأرض 21 نقطة، ويستعيد صدارة جدول الترتيب، من القادسية، إذا هزم ضيفَه، صاحب المركز الـ 10 برصيد 9 نقاط.

وأحرز لاعبو الهلال 26 هدفًا خلال الجولات الماضية، علمًا أن مباراته ضد الرياض، ضمن الجولة التاسعة، أُجِّلَت إلى ديسمبر المقبل.