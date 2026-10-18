بخماسية بالاس.. برايتون يحقق الانتصار الرابع تواليا

سجل فريق برايتون الأول لكرة القدم انتصاره الرابع تواليًا في الدوري الإنجليزي، بعدما اكتسح ضيفه كريستال بالاس 5ـ0، السبت، ضمن الجولة السابعة.

ورفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة بعد انتصاره الخامس الموسم الجاري، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثاني بفارق نقطة أمام أرسنال حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على نوتنجهام فورست لاحقًا.

وحسم أصحاب الأرض المواجهة مبكرًا بتسجيل ثلاثة أهداف خلال الدقائق العشر الأولى، بدأها الفرنسي جايدي كانفو، مدافع كريستال بالاس، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الرابعة.

وأضاف الباراجوياني دييجو جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة السابعة، قبل أن يوسع ياسين عياري، الدولي السويدي من أصول تونسية، الفارق بالهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

واستمر تفوق برايتون في الشوط الثاني، إذ أحرز اليوناني خارالامبوس كوستولاس الهدف الرابع عند الدقيقة 49، واختتم جاك هينشيلوود الخماسية في الدقيقة 84.

في المقابل، تلقى كريستال بالاس خسارته الرابعة الموسم الجاري، وتجمد رصيده عند 7 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ14.