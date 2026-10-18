ليدز يفرض التعادل على يونايتد

فرض فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم التعادل 1ـ1 على ضيفه مانشستر يونايتد، السبت، على ملعب «إيلاند رود»، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، مكتفيًا بانتصار واحد منذ بداية الموسم، مقابل أربعة تعادلات وخسارتين، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ13.

وكان فريق المدرب الإنجليزي مايكل كاريك البادئ بالتسجيل عن طريق الكاميروني براين مبومو عند الدقيقة 35، بعدما حوَّل عرضية البلجيكي يوري تيليمانس إلى الشباك.

وأدرك ليدز التعادل في الدقيقة 51 بواسطة دومينيك كالفرت-لوين إثر ركلة ركنية، قبل أن يهدر أصحاب الأرض فرصتين لخطف النقاط الثلاث في الوقت بدل الضائع.

ورفع ليدز رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع، فيما بقي مانشستر يونايتد من دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي.